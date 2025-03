Er sei dafür offen, mit anderen Ländern «Deals» über Zölle auszuhandeln, sagte Trump am Freitag an der Bord des Präsidenten-Flugzeugs Air Force One vor Journalisten. Zuerst würden jedoch die sogenannten reziproken Zölle am 2. April verkündet. Ausserdem werde er bald Zölle vorstellen, die die Pharmabranche ins Visier nähmen.