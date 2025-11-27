Takaichi hatte Anfang November den schwersten diplomatischen Konflikt mit China seit Jahren ausgelöst. Sie erklärte vor dem Parlament, ein hypothetischer chinesischer Angriff auf Taiwan könnte eine japanische Militäraktion auslösen. Peking reagierte wütend und forderte eine Rücknahme der Äusserungen, was bislang nicht geschah. Trump führte das Gespräch mit Takaichi unmittelbar nach einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Die kommunistische Parteizeitung «People's Daily» forderte die USA am Donnerstag auf, Japan zu zügeln und eine Wiederbelebung des Militarismus zu verhindern. China und die USA teilten eine gemeinsame Verantwortung, die Nachkriegsordnung zu bewahren, hiess es in dem Leitartikel.