Trump sagte am Donnerstag vor Reportern in Washington, ‌wenn Putin zu dem Gipfel käme, ‌wäre das «hilfreich». Allerdings wisse er ​nichts von einer Einladung an Russland und er bezweifele, dass Putin kommen würde. Zuvor hatte die «Washington Post» berichtet, Trump erwäge eine solche Einladung.