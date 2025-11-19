US-Präsident Donald Trump prüft bei der Suche nach dem Nachfolger für Notenbankchef Jerome Powell nach eigenen Angaben auch weniger bekannte Kandidaten. Er spreche mit verschiedenen Leuten über den Posten, sagte Trump am Dienstag in Washington. «Wir haben einige überraschende Namen und wir haben einige gängige Namen, über die jeder spricht.» Trump bekräftigte, dass Finanzminister Scott Bessent den Posten nicht anstrebe. Zugleich kritisierte er erneut den amtierenden Notenbankchef. «Ich würde den Mann auf diesem Posten am liebsten loswerden ... aber man hält mich davon ab», sagte er mit Blick auf Powell.
Powells Amtszeit endet im Mai 2026. Trump hat eine Entscheidung über die Nachfolge bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Bessent hatte Ende Oktober fünf Kandidaten für den Posten genannt: Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett, den ehemaligen Notenbank-Direktor Kevin Warsh, die amtierenden Fed-Direktoren Christopher Waller und Michelle Bowman sowie den BlackRock-Manager Rick Rieder. Nach dem Feiertag Thanksgiving am 27. November soll die Liste auf drei bis vier Kandidaten verkürzt werden, hiess es damals. Trump hat wiederholt deutlich gemacht, dass er sich einen Notenbankchef wünscht, der seinem Drängen auf schnelle Zinssenkungen eher nachkommt.
(Reuters)