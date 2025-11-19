US-Präsident Donald Trump prüft bei der Suche nach dem Nachfolger für Notenbankchef Jerome Powell nach eigenen Angaben auch weniger bekannte Kandidaten. Er spreche mit verschiedenen Leuten über den Posten, sagte Trump am Dienstag in Washington. «Wir haben einige überraschende Namen und wir haben einige gängige Namen, über die jeder spricht.» Trump bekräftigte, dass Finanzminister Scott Bessent den Posten nicht anstrebe. Zugleich kritisierte er erneut den amtierenden Notenbankchef. «Ich würde den Mann auf diesem Posten am liebsten loswerden ... aber man hält mich davon ab», sagte er mit Blick auf Powell.