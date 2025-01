«Ich denke, ich kenne die Zinsen viel besser als sie», sagte Trump am Donnerstag im Weissen Haus gegenüber der Presse. «Ich denke, ich kenne sie sicherlich viel besser als derjenige, der in erster Linie für diese Entscheidung zuständig ist», fügte er hinzu in einer offensichtlichen Anspielung auf Powell.