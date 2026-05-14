«Boeing wollte 150, ​sie haben 200 ​bekommen.» Zuvor hatte US-Finanzminister Scott ‌Bessent erklärt, er erwarte während Trumps Besuch in Peking eine ​grosse Bestellung ​bei ⁠dem Flugzeugbauer. Trump hatte ​in der chinesischen ⁠Hauptstadt Gespräche mit Xi ‌geführt.