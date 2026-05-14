China will nach Angaben von US-Präsident Donald ‌Trump ⁠200 Flugzeuge des US-Konzerns Boeing ⁠kaufen. Dies sagte Trump in ‌einem am Donnerstag veröffentlichten ‌Interviewauszug des ​Senders Fox News.

«Einer Sache hat er heute zugestimmt, er wird 200 Maschinen bestellen», zitierte der ‌Sender den Präsidenten mit Blick auf den chinesischen Staatschef Xi ​Jinping.

«Boeing wollte 150, ​sie haben 200 ​bekommen.» Zuvor hatte US-Finanzminister Scott ‌Bessent erklärt, er erwarte während Trumps Besuch in Peking eine ​grosse Bestellung ​bei ⁠dem Flugzeugbauer. Trump hatte ​in der chinesischen ⁠Hauptstadt Gespräche mit Xi ‌geführt. 

(Reuters)