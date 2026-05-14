China will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump 200 Flugzeuge des US-Konzerns Boeing kaufen. Dies sagte Trump in einem am Donnerstag veröffentlichten Interviewauszug des Senders Fox News.
«Einer Sache hat er heute zugestimmt, er wird 200 Maschinen bestellen», zitierte der Sender den Präsidenten mit Blick auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping.
«Boeing wollte 150, sie haben 200 bekommen.» Zuvor hatte US-Finanzminister Scott Bessent erklärt, er erwarte während Trumps Besuch in Peking eine grosse Bestellung bei dem Flugzeugbauer. Trump hatte in der chinesischen Hauptstadt Gespräche mit Xi geführt.
(Reuters)