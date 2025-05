Das Ringen um die Rechtmässigkeit der von Trump betriebenen Zollpolitik wogt inzwischen hin und her und schürt Unruhe an den Börsen. Nachdem am Mittwoch ein US-Bundesgericht den Grossteil der von Trump verhängten Zölle für ungültig erklärt hatte, setzte am Donnerstag ein Berufungsgericht diese Blockade vorerst wieder aus.