Die Kämpfe zwischen beiden Seiten gingen weiter. Der Ukraine gelangen dabei in den vergangenen Tagen Schläge gegen strategisch wichtige Ziele, darunter auf einem Rollfeld stehende Langstreckenbomber Tausende Kilometer von der ukrainischen Landesgrenze entfernt und die für den Nachschub der russischen Truppen wichtige Krim-Brücke. Putin warf der Regierung in Kiew daraufhin am Mittwoch vor Bekanntwerden des Telefonats mit Trump vor, zu «einer terroristischen Organisation» zu verkommen. Kiews Unterstützer würden zu «Komplizen von Terroristen».