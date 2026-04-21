Vor einigen Wochen hatte Trump Bundesbehörden die ‌Nutzung von Anthropic untersagt. Zudem stufte das US-Verteidigungsministerium das Unternehmen als Sicherheitsrisiko ein. Vorausgegangen war ein Streit über den Einsatz der Anthropic-KI ​in Waffen. Das Startup weigerte sich, Sicherheitsvorkehrungen ​zu entfernen, und forderte Garantien, seine ​KI nicht für vollständig autonome Waffen oder zur Massenüberwachung im Inland ‌einzusetzen. Anthropic kündigte Klage gegen die Entscheidung der US-Regierung an. Das US-Militär nutzt inzwischen die Technologie des Anthropic-Erzrivalen und ChatGPT-Entwicklers ​OpenAI.