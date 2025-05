Russlands Präsident Wladimir Putin bot der Ukraine daraufhin die Wiederaufnahme direkter Friedensgespräche in der Türkei an. Diese sollen nach seinem Willen bereits am kommenden Donnerstag in Istanbul beginnen. Es gehe um eine Wiederaufnahme direkter Gespräche «ohne Vorbedingungen». Auf die Forderung nach einer 30-tägigen Waffenruhe ging Putin nicht direkt ein.