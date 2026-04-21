«Ich glaube, beide Seiten haben ein Interesse daran, etwas in einem klaren Rahmen zu entwickeln, auf den man sich in Zukunft stützen kann», sagte Bundespräsident Parmelin am Freitag in Washington. Es gehe nicht darum, schnell oder langsam voranzukommen, sondern darum, Klarheit zu haben. Zu den laufenden Verhandlungen wollte sich Parmelin nicht äussern.