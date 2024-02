Für Haley kommt es stark darauf an, wie die Abstimmung in ihrer Heimat ausgeht. Eine vernichtende Niederlage würde den Druck auf sie massiv erhöhen, das Rennen nicht noch weiter in die Länge zu ziehen. Allerdings gibt sie sich bislang kämpferisch. Haley, die während der Präsidentschaft von Trump zwei Jahre lang Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen war, versucht insbesondere die vergleichsweise moderaten Anhänger der Republikaner zu erreichen, die mit Trump nichts anfangen können. Zuletzt präsentierte sie sich etwa angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten verstärkt als Expertin in der Aussenpolitik. Ob das jedoch reicht, um Trump wenn schon nicht in South Carolina, dann wenigstens am Super Tuesday spürbar in die Defensive zu drängen, ist fraglich.