Der Handelskommissar kündigte an, dass am kommenden Mittwoch erste Vergeltungsmassnahmen für die bereits vor einem Monat angekündigten US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft gesetzt werden sollen. Bei ihnen geht es um die Wiedereinführung von EU-Sonderzöllen auf US-Produkte wie Jeans, Bourbon-Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter. Weitere mögliche Gegenmassnahmen in Reaktion auf das jüngste Zollpaket werden vorbereitet.