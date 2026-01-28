Trump: riesige Armada unterwegs zum Iran

«Es handelt sich um eine grössere Flotte als die, die nach Venezuela entsandt wurde, angeführt vom grossen Flugzeugträger »Abraham Lincoln«. Wie im Fall von Venezuela ist sie bereit, willens und in der Lage, ihre Mission schnell, mit Geschwindigkeit und Gewalt, falls nötig, zu erfüllen», so Trump.«Die Zeit läuft ab, es ist wirklich dringend!». Trump drohte unter Verweis auf die Angriffe Israels und der USA auf iranische Atomanlagen im Juni vergangenen Jahres: «Der nächste Angriff wird noch viel schlimmer sein! Lasst das nicht noch einmal geschehen.»