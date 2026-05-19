Sollte es keine Einigung geben, werde es in den kommenden Tagen zu einem neuen US-Angriff kommen, so US-Präsident Donald Trump. «Nun, ich meine, ich sage zwei oder drei Tage, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, irgendetwas, vielleicht Anfang nächster Woche, ein überschaubarer Zeitraum, denn wir können nicht zulassen, dass sie eine neue Atomwaffe bekommen.»
Die iranische Regierung hat sich nach den Drohungen bereit für eine erneute militärische Eskalation gezeigt. «Iran ist geeint und entschlossen bereit, jeder militärischen Aggression entgegenzutreten», schrieb Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi auf X. «Für uns hat Kapitulation keine Bedeutung. Entweder siegen wir oder werden zu Märtyrern», fügte er hinzu.
Trump hat wiederholt einen erneuten Militäreinsatz ins Gespräch gebracht, dies dann jedoch nicht umgesetzt. Zudem hatte der Iran Vorschläge zur Beendigung des Konflikts gemacht, die Trump zurückwies.
(Reuters)