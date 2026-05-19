Sollte ⁠es keine Einigung geben, werde es in den kommenden Tagen zu einem neuen US-Angriff kommen, so US-Präsident Donald Trump. «Nun, ‌ich meine, ich sage zwei oder drei Tage, ‌vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, irgendetwas, vielleicht Anfang ​nächster Woche, ein überschaubarer Zeitraum, denn wir können nicht zulassen, dass sie eine neue Atomwaffe bekommen.»