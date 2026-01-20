Insgesamt hat Trump rund 60 Staats- und Regierungschefs eingeladen. Einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Kopie eines ‌Satzungsentwurfs zufolge soll der 79-Jhrige ⁠auf Lebenszeit den Vorsitz innehaben. Mitgliedstaaten ‌sollen eine dreijährige Amtszeit erhalten, sofern sie nicht eine Milliarde Dollar für einen ‍ständigen Sitz zahlen. Das Gremium soll sich nach dem Willen des US-Präsidenten nach dem ​Gaza-Krieg auch anderen weltweiten Konflikten widmen.