«Ich werde möglicherweise einen Zoll gegen ​Staaten verhängen, die bei Grönland ‌nicht mitziehen, ‌denn wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit», sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag im Weissen Haus bei einer ⁠Veranstaltung zur Gesundheitspolitik.

Trump hat wiederholt erklärt, dass er Grönland in ​die USA einverleiben möchte und ‌schliesst auch ‍einen Militäreinsatz nicht aus. Die an Rohstoffen ​reiche Insel ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur ‌Nato. Deutschland hat ⁠auf Bitten Dänemarks gemeinsam ‌mit anderen Nationen Soldaten nach Grönland entsandt.