«Ich werde möglicherweise einen Zoll gegen Staaten verhängen, die bei Grönland nicht mitziehen, denn wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit», sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag im Weissen Haus bei einer Veranstaltung zur Gesundheitspolitik.
Trump hat wiederholt erklärt, dass er Grönland in die USA einverleiben möchte und schliesst auch einen Militäreinsatz nicht aus. Die an Rohstoffen reiche Insel ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur Nato. Deutschland hat auf Bitten Dänemarks gemeinsam mit anderen Nationen Soldaten nach Grönland entsandt.