Trump hat wiederholt erklärt, dass er Grönland in ​die USA einverleiben möchte und ‌schliesst auch ‍einen Militäreinsatz nicht aus. Die an Rohstoffen ​reiche Insel ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur ‌Nato. Deutschland hat ⁠auf Bitten Dänemarks gemeinsam ‌mit anderen Nationen Soldaten nach Grönland entsandt.