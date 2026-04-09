Ölpreise wieder am Steigen

Die Sorge vor einem Bruch der Waffenruhe und den hohen geopolitischen Risiken für die Ölversorgung aus dem Nahen Osten trieb die Ölpreise am Donnerstag an. Zudem ​bezweifelten Investoren, dass die Blockade in der Strasse von Hormus bald aufgehoben werden kann. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,96 Dollar oder 2,07 ​Prozent auf 96,71 Dollar pro Barrel (159 Liter). US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 2,60 Dollar oder 2,75 Prozent ​auf 97,01 Dollar. Am Mittwoch waren beide Referenzsorten nach der Ankündigung der Waffenruhe noch stark gefallen. Sie notieren damit weiterhin weit über den Preisen von 70,75 und 65 Dollar, die vor Beginn der gemeinsamen Offensive der USA und Israels ‌aufgerufen worden waren.