«Wenn sie das noch einmal tun, werden die USA den Iran dafür verantwortlich machen, da die Huthis Stellvertreter ‌des Irans sind. Es werden massive militärische Strafmassnahmen gegen den Iran und natürlich auch gegen die Huthis selbst verhängt werden», schrieb Trump auf seiner Plattform ​Truth Social. US-Aussenminister Marco Rubio erklärte, der Preis, den der ​Iran zahle, werde «jede Nacht höher werden», bis ​Teheran zu einem Friedensabkommen bereit sei, an das es sich auch halten könne.