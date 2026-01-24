US-Präsident Donald Trump hat Kanada für den Fall eines Handelsabkommens mit China mit massiven Strafzöllen gedroht. Sollte Kanada ein solches Abkommen umsetzen, würden die USA umgehend einen Zoll von 100 Prozent auf alle kanadischen Waren und ‌Produkte ‌erheben, schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social. Hintergrund ist ein Treffen zwischen Kanadas Premierminister Mark Carney und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, an dem es um eine strategische Wirtschaftspartnerschaft zwischen den beiden Ländern ging.