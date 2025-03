US-Präsident Donald Trump droht der EU und vor allem Frankreich mit extrem hohen Zöllen auf Wein und Champagner. Damit schaukelt sich der erst am Mittwoch eskalierte Handelsstreit der USA mit der EU weiter hoch. Trump stellte am Donnerstag Zölle in Höhe von 200 Prozent auf alkoholhaltige Produkte in Aussicht. Das würde US-Anbietern zuhause stark helfen.