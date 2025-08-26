Vor einer Woche haben die USA und die Europäische Union vereinbart, «keine Zölle auf elektronische Übertragungen zu erheben». Brüssel bekräftigte jedoch separat, sich nicht zu einer Änderung der EU-Digitalvorschriften verpflichtet zu haben – und lässt damit möglicherweise dieses Thema als Druckmittel für künftige Handelsgespräche offen.