Trump schrieb am Montag in den sozialen Medien, dass die Massnahmen der anderen Länder «alle darauf abzielen, amerikanischer Technologie zu schaden oder sie zu diskriminieren.» Er fügte hinzu, dass dies «auf empörende Weise Chinas grössten Technologieunternehmen einen Freifahrtschein» gibt.
«Das muss aufhören, und zwar JETZT!», postete Trump, ohne dabei Länder zu nennen. «Sofern diese diskriminierenden Massnahmen nicht aufgehoben werden, werde ich als Präsident der Vereinigten Staaten erhebliche zusätzliche Zölle auf die Exporte jener Länder in die USA erheben und Exportbeschränkungen für unsere hochgeschützten Technologien und Chips verhängen.»
Trump argumentiert seit langem, dass Steuern auf digitale Dienstleistungen US-Technologiegiganten wie Amazon, Google-Eigentümer Alphabet und Facebook-Mutter Meta diskriminieren.
Vor einer Woche haben die USA und die Europäische Union vereinbart, «keine Zölle auf elektronische Übertragungen zu erheben». Brüssel bekräftigte jedoch separat, sich nicht zu einer Änderung der EU-Digitalvorschriften verpflichtet zu haben – und lässt damit möglicherweise dieses Thema als Druckmittel für künftige Handelsgespräche offen.
Andere Länder wie Grossbritannien haben ihre Abgabe in Höhe von 2 Prozent auf Einnahmen von Suchmaschinen, sozialen Medien und Online-Marktplätzen nicht zurückgenommen.
(Bloomberg)