Trump erhöht nach Verhandlungen den Druck

Unter Vermittlung des Omans hatten die USA am Freitag eine neue Verhandlungsrunde mit dem Iran aufgenommen. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi sagte dem Staatsfernsehen danach: «Es war ein guter Anfang». Auf eine Frage des Moderators, ob und wenn ja wann die Gespräche fortgesetzt werden, legte sich Araghtschi nicht fest. Aus den USA gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme zu dem Treffen.