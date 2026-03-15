US-Präsident Donald Trump hat mit weiteren Angriffen auf die iranische Insel Charg gedroht und verbündete Staaten zur Entsendung von Kriegsschiffen zur Sicherung ‌der ⁠Strasse von Hormus aufgerufen. Die US-Angriffe hätten den Grossteil der Insel «völlig zerstört», sagte Trump ⁠am Samstag (Ortszeit) dem Sender NBC News. «Wir schlagen vielleicht noch ein paar Mal zu, einfach nur zum Spass.» ‌Das US-Zentralkommando teilte mit, es habe mehr als 90 Standorte ‌auf Charg getroffen, darunter Lager für Seeminen, ​Raketenbunker und andere militärische Ziele. Teheran sei zwar zu einer Einigung bereit, «die Bedingungen sind aber noch nicht gut genug», so Trump. Zuvor hatte die US-Regierung bereits Vermittlungsversuche von Verbündeten aus dem Nahen Osten zurückgewiesen.