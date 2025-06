Musk und Trump hatten sich diese Woche öffentlich einen Schlagabtausch geliefert, in dem Musk Trumps Steuergesetz-Entwurf scharf kritisiert hatte. Das erschwert Trumps Bemühungen um eine Verabschiedung des Gesetzes, wo die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat nur über eine knappe Mehrheit verfügen. Analysten schätzen, dass das Gesetz die US-Schulden in Höhe von 36,2 Billionen Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren um 2,4 Billionen Dollar erhöhen würden. Viele Abgeordnete wollen das nicht mittragen, darunter auch einige Republikaner. Trump hatte Musk vorgeworfen, das Gesetz abzulehnen, weil es das Aus der Steuergutschriften für E-Fahrzeuge vorsieht. Musk hatte seine Kritik indes mit der Erhöhung des Bundesdefizits begründet. Er hatte zudem erklärt, es sei Zeit für eine neue politische Partei in den USA, die die 80 Prozent der Wähler in der Mitte vertrete.