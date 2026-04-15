Trump hat Powell wiederholt scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen ​Zinssenkungen gedrängt. Die US-Notenbank agiert grundsätzlich unabhängig ​von politischen Weisungen. Powell ist im ​Zusammenhang mit der Renovierung der Fed-Zentrale in Washington zudem ins ‌Visier der US-Justiz geraten. Er bezeichnete die strafrechtlichen Ermittlungen als Vorwand, um ihn zinspolitisch unter Druck zu setzen. ​Powell ​erklärte zugleich im März, er ⁠werde die Fed zumindest so ​lange nicht verlassen, bis ⁠die von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Ermittlungen abgeschlossen seien. Er ‌habe zudem noch nicht entschieden, ob er seinen Sitz im Fed-Direktorium, den er noch bis ‌2028 einnehmen könnte, behalten wolle.