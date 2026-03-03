Stattdessen sagte Merz, dass ​man versuchen werde, ⁠Spanien davon zu überzeugen, die in der Nato ‌vereinbarten drei oder dreieinhalb Prozent Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt zu erreichen. «Spanien ist das einzige Land, das ‌nicht bereit ist, dies zu ​akzeptieren», sagte er. «Spanien muss sich also daran halten.»