US-Präsident Donald Trump will Rüstungsfirmen die Zahlung von Dividenden ‌und Aktienrückkäufe ‌untersagen, bis diese Probleme bei der Herstellung von Militärausrüstung beheben. «Die Rüstungsunternehmen produzieren unsere grossartige Militärausrüstung nicht ​schnell genug und warten ‌sie nach der Herstellung ‌nicht ordnungsgemäss oder schnell», schrieb Trump am Mittwoch seiner Plattform Truth Social.

Zudem bezeichnete er die Gehälter der Manager in der ⁠Branche als «exorbitant und ungerechtfertigt». Die Spitzenkräfte müssten «von diesem Moment an» neue und moderne Produktionsanlagen ​bauen, forderte Trump. Bis dies geschehe, ‌dürfe kein Manager mehr ‍als fünf Millionen Dollar pro Jahr verdienen.

Trump nannte ​keine bestimmten Unternehmen oder Führungskräfte. Aktien von US-Rüstungsunternehmen gaben nach Trumps Forderung am Mittwochabend ‌gleichwohl nach. Trump und ⁠das Pentagon beklagen seit Längerem ‌eine teure, langsame und festgefahrene Struktur der Rüstungsindustrie. Sie ‍haben tiefgreifende Änderungen in Aussicht gestellt, um die Produktion von Kriegsmaterial agiler ​zu machen.