Die öffentlichen Debatten über Handelskrieg, Zölle und Einreisen - das alles habe nicht dazu geführt, dass mehr Vertrauen entstehe, so der Swiss-CEO. Dabei: Die Einreise in die USA funktioniere heute so schnell wie nie zuvor. Zudem seien auch in diesem Jahr nicht mehr Personen an der Grenze abgewiesen und zurückgeschickt worden als in den Vorjahren.