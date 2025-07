US-Präsident Donald Trump hat mit der Exportnation Japan ein Handelsabkommen abgeschlossen. Der Präsident kündigte am Dienstag (Ortszeit) an, die USA würden Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Importe aus Japan erheben. Ursprünglich hatte Trump mit 25-Prozent-Zöllen gedroht. Zudem werde Japan 550 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren, schrieb er in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Japan werde den Zugang für amerikanische Hersteller von Autos, Lastwagen, Reis und bestimmten landwirtschaftlichen Produkten auf seinen Märkten erleichtern.