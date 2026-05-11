Absichtserklärung mit 14 Punkten

Am Sonntag hatte der Iran eine Antwort auf den US-Vorschlag für ein Ende des Kriegs an den Vermittler Pakistan weitergegeben. Die iranische Regierung hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, man prüfe einen Vorschlag aus den USA. Dabei handelt es sich um eine 14 Punkte umfassende Absichtserklärung. Deren Ziel ist es unter anderem, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen, um den Krieg zu beenden.