Ein Thema, dass immer noch zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt steht, ist der Verkauf der chinesischen Kurzvideo-App TikTok in den USA. Trump hatte zuletzt wiederholt die Frist für das in China ansässige Mutterunternehmen ByteDance verlängert, sich von dem US-Arm der von 170 Millionen Amerikanern genutzten App zu trennen. Am Donnerstag (Ortszeit) sagte er, dass der TikTok-Deal erst einmal warten müsse, bis die Handelsfrage geklärt sei. «Wir haben einen Deal für TikTok, aber es wird von China abhängen, also werden wir das einfach verschieben, bis diese Sache auf die eine oder andere Weise gelöst ist», so Trump.