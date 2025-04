«Ich habe nicht die Absicht, ihn zu entlassen», sagte Trump am Dienstag im Weissen Haus über Powell. Er würde es jedoch «gerne sehen», wenn dieser aktiver in Bezug auf eine Senkung der Zinsen vorgehen würde. Der Republikaner fordert bereits länger von Powell in zum Teil scharfen Worten einen Zinsschritt. Unter anderem nannte Trump ihn «Mr. Zu Spät». Zuletzt hatte Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett eine Entlassung Powells nicht ausgeschlossen.