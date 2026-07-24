Erneut Explosionen im Iran

Nach Beendigung der jüngsten Angriffswelle am frühen Morgen teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf X mit, es seien erneut Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen ins Visier genommen worden. Zuvor hatten iranische Medien über Explosionen unter anderem nahe den Städten Ahwaz, Andimeschk und Omidiyeh in der Provinz Chusestan berichtet. Auch aus dem Bereich der Insel Gheschm in der Strasse von Hormus sowie der Grossstadt Bandar Abbas wurden Explosionen gemeldet. Laut dem Portal «Nur News», das dem Sicherheitsrat der Islamischen Republik nahesteht, war die Flugabwehr auch in der Hauptstadt Teheran im Einsatz.