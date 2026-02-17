Überschattet wurde der ‌Auftakt in Genf von schweren russischen Luftangriffen auf Ziele in der Ukraine in der Nacht zum Dienstag. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa fiel nach Angaben von Präsident Selenskyj infolge der Attacken ‌auf das Energienetz für Zehntausende Menschen Heizung und Wasser aus. Die Gespräche finden kurz ​vor dem vierten Jahrestag des russischen Einmarsches am 24. Februar statt. Russland hält derzeit rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Neben Gebietsfragen sind auch die Kontrolle über das Atomkraftwerk Saporischschja und eine mögliche Rolle westlicher Truppen in der Nachkriegs-Ukraine strittig.