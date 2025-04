«Die Fed bewegt sich zu langsam und sollte die Zinsen senken», bekräftigte er am Montag in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Bereits wenige Tage zuvor hatte er die Plattform genutzt, um Zentralbankchef Jerome Powell eine geldpolitische Lockerung nahezulegen. Es sei «der perfekte Zeitpunkt» dafür, erklärte Trump. Der US-Präsident hatte Mitte voriger Woche mit der Verhängung von Sonderzöllen gegen eine Vielzahl von Ländern einen Handelskrieg heraufbeschworen und damit weltweit Erschütterungen an den Finanzplätzen ausgelöst.