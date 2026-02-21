Der Oberste Gerichtshof der USA hatte am Freitag in einer lange erwarteten Entscheidung von Trumps Regierung verhängte Sonderzölle für ‌unrechtmässig erklärt. Der Supreme Court hatte mit sechs zu drei Stimmen eine Entscheidung einer Vorinstanz bestätigt, wonach Trump mit der Anwendung des Gesetzes seine Befugnisse überschritten ​hat. Das Urteil hat einen wichtigen Pfeiler der US-Handelspolitik Trumps ​ins Wanken gebracht, da die Zölle der ​Regierung hohe Zusatzeinnahmen beschert haben.