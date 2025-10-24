US-Präsident Trump hat am Donnerstag alle Handelsgespräche mit Kanada für beendet erklärt. Als Grund nannte er einen aus seiner Sicht irreführenden Werbespot, in dem sich der frühere US-Präsident Ronald Reagan kritisch über Zölle äussert. «Aufgrund ihres ungeheuerlichen Verhaltens werden hiermit alle Handelsverhandlungen mit Kanada beendet», schrieb Trump auf der von ihm mitgegründeten Social-Media-Plattform Truth Social.