«Ungerechtfertigte Aggression»

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Mittwoch erklärt, sie hätten US-Militärstützpunkte in Bahrain und Kuwait angegriffen und eine amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 abgeschossen. Zuvor hatten die USA neue Luftangriffe gegen den Iran geflogen. Das ‌amerikanische Zentralkommando (Centcom) teilte mit, bei dem Einsatz seien unter anderem mehr als 60 kleine Boote der Revolutionsgarden getroffen worden. Ziel sei es gewesen, den Iran für die Angriffe auf den Seeverkehr einen hohen Preis zahlen zu lassen. «Die ungerechtfertigte Aggression der iranischen Streitkräfte ist eine klare und gefährliche Verletzung des Waffenstillstands und gefährdet die Freiheit der Schifffahrt», ​hiess es in einer Erklärung von Centcom. Einem US-Regierungsvertreter zufolge richteten sich die Angriffe gegen iranische Luftabwehr- und Küstenüberwachungssysteme, Boden-Luft-Raketen, Seezielflugkörper ​und Drohnen-Startplätze.