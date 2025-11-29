Die Trump-Regierung wirft Maduro eine Beteiligung am Drogenhandel vor, was dieser bestreitet. Maduro erklärte, Trump versuche, ihn zu stürzen. Die venezolanischen Bürger und das Militär würden jeden solchen Versuch abwehren. Maduro ist seit 2013 an der Macht. Er ist umstritten, ihm wird im In- und Ausland ein autoritärer Führungsstil vorgeworfen. Venezuela verfügt über reiche Erdölvorkommen. Das Land steckt aber seit Jahren in einer tiefen wirtschaftlichen und humanitären Krise.