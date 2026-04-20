Die Titel von Unternehmen wie Atai, Compass Pathways, Definium und GH legen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 13,5 bis mehr als 25 Prozent zu.
In der am Samstag unterzeichneten Verfügung weist Trump die US-Gesundheitsbehörde FDA an, die Prüfung von Therapien wie Ibogain zu beschleunigen. Ibogain ist eine psychedelische Substanz, die zur Behandlung von psychischen Erkrankungen wie posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen und Sucht erforscht wird.
Konkret soll die FDA für Psychedelika mit dem Status «bahnbrechende Therapie» («breakthrough therapy») Gutscheine ausstellen, die die Prüfzeit von den üblichen sechs bis zehn Monaten auf ein bis zwei Monate verkürzen können. Zudem kündigte Trump an, die staatliche Forschung zu Ibogain mit 50 Millionen Dollar zu fördern.
Analysten werteten den Schritt als wichtigen Meilenstein. Der Erlass sei «ein wesentlicher Schritt zur Senkung der regulatorischen Hürden» für Psychedelika, sagte Brian Abrahams, Analyst bei der Royal Bank of Canada. Zudem handele es sich um ein «Gütesiegel für die Anlageklasse», sagte Jefferies-Analyst Andrew Tsai. Dieser zeige, dass die Unterstützung der US-Regierung für die Branche ernsthaft und keine reine Rhetorik sei.
(Reuters)