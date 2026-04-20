Analysten werteten den Schritt als wichtigen Meilenstein. Der Erlass ​sei «ein ​wesentlicher Schritt zur Senkung der ⁠regulatorischen Hürden» für Psychedelika, sagte Brian ​Abrahams, Analyst bei ⁠der Royal Bank of Canada. Zudem handele es sich ‌um ein «Gütesiegel für die Anlageklasse», sagte Jefferies-Analyst Andrew Tsai. Dieser zeige, dass die Unterstützung der US-Regierung ‌für die Branche ernsthaft und keine reine ​Rhetorik sei.