US-Präsident Donald Trump hat im Streit über die ‌Rückerstattung ⁠von Zöllen eine juristische Niederlage erlitten. Ein US-Bundesberufungsgericht lehnte ⁠am Montag den Antrag der Regierung ab, das ‌Verfahren um bis zu vier ‌Monate zu verzögern. ​Stattdessen verwiesen die Richter den Fall zurück an die zuständige Vorinstanz, den U.S. Court of International Trade. Diese könnte nun klären, ob ‌und wie Importeure mehr als 130 Milliarden Dollar zurückerhalten. Die Unternehmen hatten darauf gedrungen, den Prozess ​zur Rückzahlung der Gelder unverzüglich einzuleiten.