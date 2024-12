In dem am Donnerstag veröffentlichten Interview kritisierte er etwa die Lieferungen von US-Raketen längerer Reichweite an die Ukraine. Zudem wiederholte er kontroverse Ankündigungen wie die, das Bundesheer zur Ausweisung illegaler Migranten einzusetzen. Anlässlich der Ernennung läutete Trump auch die Eröffnungsglocke der US-Börse. In weiteren Bemerkungen an der Wall Street kündigte er «etwas Grossartiges» mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Kryptowährungen an. Einzelheiten zu seinen Plänen blieben in vielen Punkten jedoch zunächst unklar.