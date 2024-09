«ES WIRD KEINE DRITTE DEBATTE GEBEN!» schrieb Trump am Donnerstag auf seinem Sozialen Netzwerk Truth Social. Nach der Veröffentlichung erklärte Harris während einer Wahlkampfveranstaltung: «Ich glaube, wir schulden es den Wählern, eine weitere Debatte abzuhalten.» Die Abstimmung findet am 5. November statt, in einigen Bundesstaaten ist die Stimmabgabe allerdings bereits ab diesem Monat möglich. Es wird mit einem engen Ausgang gerechnet.