Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Mai gemeldet, dass Nvidia für China eine neue, deutlich günstigere Variante seines modernsten Chips für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz (KI) mit dem Namen «Blackwell» vorbereite. Die US-Version des im März vorgestellten Halbleiters ist bis zu 30-mal schneller als sein Vorgänger. «Selbst mit abgespeckten Versionen der Nvidia-Flaggschiff-Chips könnte China genug davon kaufen, um weltweit führende KI-Supercomputer zu bauen», sagte Saif Khan, ein ehemaliger Direktor für Technologie und Nationale Sicherheit im Nationalen Sicherheitsrat unter dem früheren Präsidenten Joe Biden. «Dies könnte direkt dazu führen, dass China die USA bei den KI-Fähigkeiten überholt.»