Zugleich unterstrich der Kanzler die Bereitschaft Deutschlands, sich an einem militärischen Einsatz zur Sicherung der Strasse ‌von Hormus zu beteiligen. Nach einem Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris nannte Merz dabei etwa die Minenräumung und die Seeaufklärung. «Das können wir», sagte der Kanzler. Bedingung für einen Einsatz sei aber zunächst ein Ende des Kriegs. Zudem brauche es eine sichere Rechtsgrundlage, etwa eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Auch sei ein Beschluss der Bundesregierung und ​des Bundestags erforderlich. Eine Beteiligung der USA an einem solchen Einsatz sei wünschenswert, sagte Merz zudem. Die Beratungen über einen europäischen ​Einsatz in der Meerenge sollen kommende Woche in London fortgesetzt werden.