Zudem spielte er die Risiken eines Konflikts über die Taiwan-Frage herunter. China habe keine Absicht, in Taiwan einzumarschieren, sagte Trump vor Reportern. «China will das nicht», sagte Trump. Das US-Militär habe in jeder Hinsicht das Beste vom Besten. Niemand werde sich damit anlegen.
Er erwarte, dass das Thema Taiwan bei einem geplanten Treffen mit Xi am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Südkorea in der kommenden Woche auf der Tagesordnung stehen werde. «Ich denke, wir werden am Ende ein sehr starkes Handelsabkommen haben. Wir werden beide zufrieden sein.»
Auf die Frage eines Reporters, ob die USA ihre Haltung zur Unabhängigkeit Taiwans für ein Handelsabkommen ändern könnten, sagte Trump: «Wir werden über viele Dinge sprechen. Ich nehme an, das wird eines davon sein, aber ich werde jetzt nicht darüber sprechen.»
Peking hat den militärischen und diplomatischen Druck auf das demokratisch regierte Taiwan erhöht. Die kommunistische Regierung Chinas betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz. Die Regierung in Taipeh lehnt die Souveränitätsansprüche Pekings ab und vertritt den Standpunkt, dass nur die Bevölkerung der Insel über ihre Zukunft entscheiden kann. Die USA sind der wichtigste internationale Unterstützer und Waffenlieferant Taiwans, obwohl keine formellen diplomatischen Beziehungen bestehen.
(Reuters)