US-Präsident Donald Trump hat die EU gewarnt, dass sie im Zollstreit ohne ein ausreichendes Angebot mit höheren Zöllen rechnen müsse. Die EU müsse ein gutes Angebot machen, sagte Trump am Dienstag an Bord der Air Force One. Auch die Handelsgespräche mit Japan seien «hart». Kanzler Friedrich Merz hatte sich dagegen am Rande des G7-Gipfels in Kanada optimistisch gezeigt, dass eine Einigung vor Sommer gelingen werde.