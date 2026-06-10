Die Familie nutzte neben World Liberty Financial weitere Krypto-Projekte. Der spekulative ​Krypto-Token «$TRUMP» brachte der Familie rund 616 Millionen Dollar ein, während Käufer Verluste von mehr als ​700 Millionen Dollar erlitten. Der Kurs des sogenannten Meme-Coins brach nach einem ​Höchststand im Januar 2025 nach der zweiten Amtseinführung von Trump um 97 Prozent ein. Zwei an der US-Technologiebörse Nasdaq notierte Unternehmen, AI Financial Corp (zuvor ALT5 ‌Sigma) und American Bitcoin, wurden von Mitgliedern der Trump-Familie ebenfalls als Anlagemöglichkeiten beworben. Die Aktienkurse beider Firmen brachen in der Folge ein. Externe Anleger verloren bei American Bitcoin mehr als 200 Millionen Dollar, während Eric Trump einen Anteil von neun Prozent im ​Wert von ​mehr als 70 Millionen Dollar hält, ohne nachweislich eigenes Geld ⁠investiert zu haben.