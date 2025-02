Trump hat zudem neue Vorschriften angekündigt, damit US-Unternehmen militärische Ressourcen Chinas nicht fördern können. Auch soll verhindert werden, dass mit China verbundene Personen kritische US-Unternehmen und -Vermögenswerte aufkaufen. Die Äusserungen des Präsidenten erfolgen in einem Memorandum des Weissen Hauses an den US-Finanzminister. Das Memo trägt den Titel «America First Investment Policy».